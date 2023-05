Création de bracelets en jean recyclé (7 ans et +) Bfm Aurence Le Mas Blanc Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Mas Blanc Création de bracelets en jean recyclé (7 ans et +) Bfm Aurence, 7 juin 2023, Le Mas Blanc. Création de bracelets en jean recyclé (7 ans et +) Mercredi 7 juin, 15h00 Bfm Aurence Sur inscription À partir de jeans recyclés, venez coudre et broder de jolis bracelets. En partenariat avec Terres de cabanes. Sur inscription au 05 55 05 02 85

Pour les 7 ans et + Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Le Mas Blanc 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T15:00:00+02:00 – 2023-06-07T17:00:00+02:00

