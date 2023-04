L’Heure du conte (0-107 ans) Bfm Aurence Le Mas Blanc Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

L’Heure du conte (0-107 ans) Bfm Aurence, 27 mai 2023, Le Mas Blanc. L’Heure du conte (0-107 ans) Samedi 27 mai, 16h00 Bfm Aurence Sur inscription Un rendez-vous autour du livre pour les enfants et leurs parents. Petites histoires, comptines et jeux de doigts, raconte tapis, pour développer l’imaginaire et partager de bons moments.

Sur inscription au 05 55 05 02 85 Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Le Mas Blanc 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T16:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00

