Crée ton escargot ! Bfm Aurence Le Mas Blanc Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Mas Blanc

Crée ton escargot ! Bfm Aurence, 24 mai 2023, Le Mas Blanc. Crée ton escargot ! Mercredi 24 mai, 15h00 Bfm Aurence Sur inscription Peindre des coquilles d’escargot, fabriquer leurs corps avec de la pâte à modeler durcissante : viens fabriquer et décorer plein d’amis pour Raymond et les déposer dans l’exposition…

Flyer Anne Crausaz

Sur inscription au 05 55 05 02 85 Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Le Mas Blanc 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 05 02 85 »}] [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/sites/bfm_de_limoges/files/media/downloads/Flyer%20Anne%20Crausaz.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T15:00:00+02:00 – 2023-05-24T17:00:00+02:00

2023-05-24T15:00:00+02:00 – 2023-05-24T17:00:00+02:00 ©MeMo éditions

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Le Mas Blanc Autres Lieu Bfm Aurence Adresse 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Ville Le Mas Blanc Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm Aurence Le Mas Blanc

Bfm Aurence Le Mas Blanc Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mas blanc/

Crée ton escargot ! Bfm Aurence 2023-05-24 was last modified: by Crée ton escargot ! Bfm Aurence Bfm Aurence 24 mai 2023 Bfm Aurence Le Mas Blanc Le Mas Blanc

Le Mas Blanc Haute-Vienne