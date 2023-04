Créons ensemble le potager d’Anne Crausaz Bfm Aurence Le Mas Blanc Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Mas Blanc

Créons ensemble le potager d’Anne Crausaz Bfm Aurence, 10 mai 2023, Le Mas Blanc. Créons ensemble le potager d’Anne Crausaz Mercredi 10 mai, 14h00 Bfm Aurence Sur inscription Imaginons ensemble le potager qui permettra de végétaliser la terrasse de la bibliothèque.

Flyer Anne Crausaz Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Le Mas Blanc 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 05 02 85 »}] [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/sites/bfm_de_limoges/files/media/downloads/Flyer%20Anne%20Crausaz.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00 ©MeMo éditions

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Le Mas Blanc Autres Lieu Bfm Aurence Adresse 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Ville Le Mas Blanc Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm Aurence Le Mas Blanc

Bfm Aurence Le Mas Blanc Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mas blanc/

Créons ensemble le potager d’Anne Crausaz Bfm Aurence 2023-05-10 was last modified: by Créons ensemble le potager d’Anne Crausaz Bfm Aurence Bfm Aurence 10 mai 2023 Bfm Aurence Le Mas Blanc Le Mas Blanc

Le Mas Blanc Haute-Vienne