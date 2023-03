À la découverte des escargots Bfm Aurence Le Mas Blanc Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Mas Blanc

À la découverte des escargots Bfm Aurence, 12 avril 2023, Le Mas Blanc. À la découverte des escargots Mercredi 12 avril, 15h00 Bfm Aurence Accès libre Durant cette après-midi vous découvrirez la diversité des escargots qui nous entourent. Si l’escargot de Bourgogne peut mesurer plus de 5cm, la plupart ne mesurent que quelques millimètres ! Il va falloir de bons yeux pour trouver ces petites coquilles cachées dans la terre. L’animation débutera par une présentation puis observation d’escargots à la loupe et si le temps le permet une sortie pour trouver ces petits animaux.

Atelier réalisé dans le cadre de l’année Anne Crausaz en partenariat avec le centre nature La Loutre. Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Le Mas Blanc 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lne-asso.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T15:00:00+02:00 – 2023-04-12T17:00:00+02:00

2023-04-12T15:00:00+02:00 – 2023-04-12T17:00:00+02:00 ©Hellen Le Roy

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Le Mas Blanc Autres Lieu Bfm Aurence Adresse 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Ville Le Mas Blanc Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm Aurence Le Mas Blanc

Bfm Aurence Le Mas Blanc Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mas blanc/

À la découverte des escargots Bfm Aurence 2023-04-12 was last modified: by À la découverte des escargots Bfm Aurence Bfm Aurence 12 avril 2023 Bfm Aurence Le Mas Blanc Le Mas Blanc

Le Mas Blanc Haute-Vienne