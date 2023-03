Prends-en de la graine ! Bfm Aurence Le Mas Blanc Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Mas Blanc

Prends-en de la graine ! Bfm Aurence, 11 avril 2023, Le Mas Blanc. Prends-en de la graine ! Mardi 11 avril, 15h00 Bfm Aurence Sur inscription De la graine à la plante : les semis

Lors de cet atelier en collaboration avec l’association Terre de Cabanes, nous vous proposons de venir vous familiariser aux cycles du végétal (de la graine à la plante), de reconnaître les différentes graines (de la minuscule graine de carotte à la très grosse de la fève), la croissance du légume et ses besoins. Les semis réalisés lors de cet atelier serviront à la création d’un petit potager sur la terrasse de la bibliothèque de l’Aurence.

Atelier réalisé dans le cadre de l'Année Anne Crausaz en partenariat avec l'association Terres de Cabanes. Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Le Mas Blanc 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 05 02 85 https://www.terresdecabanes.fr/

2023-04-11T15:00:00+02:00 – 2023-04-11T17:00:00+02:00

2023-04-11T15:00:00+02:00 – 2023-04-11T17:00:00+02:00 ©MeMo éditions

