Le monde merveilleux des petites bêtes Bfm Aurence, 4 avril 2023, Le Mas Blanc. Le monde merveilleux des petites bêtes 4 – 22 avril Bfm Aurence Accès libre En partant de l’observation du monde des petites bêtes, venez découvrir cette réinterprétation ludique et créative de l’univers des insectes rampants et volants.

Exposition réalisée dans le cadre du projet Education Artistique et Culturelle par l’école maternelle Corgnac, en partenariat avec deux artistes de l’association Peanuts (Anna BOURREC, céramiste et Fanny LOGET, illustratrice).

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Le Mas Blanc 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-04-04T13:00:00+02:00 – 2023-04-04T18:00:00+02:00

2023-04-22T13:00:00+02:00 – 2023-04-22T18:00:00+02:00 ©Roverhate

