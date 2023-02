Poésies Urbaines Bfm Aurence Le Mas Blanc Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Mas Blanc

Poésies Urbaines Bfm Aurence, 1 mars 2023, Le Mas Blanc. Poésies Urbaines 1 – 25 mars Bfm Aurence

Accès libre

Écrivains, musiciens, slameurs ou street artistes captent l’air du temps et restituent l’esprit du lieu. Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Corgnac Le Mas Blanc 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://bfm.limoges.fr/evenement/poesies-urbaines”}] Poésies urbaines ou une autre façon de faire la polis*.

La ville moderne est tentaculaire et anonyme.

Elle fascine autant qu’elle isole.

Les artistes qui la parcourent et qui s’en inspirent lui donnent mille visages à travers rythmes et formes.

Ecrivains, musiciens, slameurs, street artistes : tous font en sorte que les habitants soient également habités. Par l’émotion et par la réflexion.

De Joyce à Grand corps malade en passant par Banksy.

Les poésies urbaines captent l’air du temps et restituent l’esprit du lieu.

Pour que la ville reste à échelle humaine. *Polis = cité antique comme lieu de la citoyenneté et expression du lien social https://bfm.limoges.fr/evenement/poesies-urbaines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T10:00:00+01:00

2023-03-25T18:00:00+01:00 ©Bfm

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Le Mas Blanc Autres Lieu Bfm Aurence Adresse 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Corgnac Ville Le Mas Blanc lieuville Bfm Aurence Le Mas Blanc Departement Haute-Vienne

Bfm Aurence Le Mas Blanc Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mas blanc/

Poésies Urbaines Bfm Aurence 2023-03-01 was last modified: by Poésies Urbaines Bfm Aurence Bfm Aurence 1 mars 2023 Bfm Aurence Le Mas Blanc Le Mas Blanc

Le Mas Blanc Haute-Vienne