Sur inscription

Un atelier tout public (à partir de 10 ans). BFM Aurence 29 rue Marcel Vardelle 87000 Limoges Corgnac Le Mas Blanc 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/entrez-dans-la-realite-virtuelle-22 »}] Venez partager une immersion dans la réalité virtuelle avec le casque Playstation VR !

Tout public, à partir de 10 ans.

https://bfm.limoges.fr/evenement/entrez-dans-la-realite-virtuelle-22

2023-01-13T14:00:00+01:00

2023-01-13T18:00:00+01:00

