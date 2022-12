D’ailleurs je suis d’ici BFM Aurence Le Mas Blanc Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Portrait du quartier avec des témoignages d’habitants en partenariat avec les Singuliers associés. BFM Aurence 29 rue Marcel Vardelle 87000 Limoges Corgnac Le Mas Blanc 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.singuliersassocies.org/ »}, {« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/dailleurs-je-suis-dici »}] La Compagnie les Singuliers Associés mène depuis 2010 un Théâtre de Proximité au cœur du Val de l’Aurence. L’exposition « d’ailleurs je suis d’ici » est une restitution des rencontres avec des habitants de ce quartier. Mosaïque de portraits, cette exposition dessine une identité et révèle le récit d’une certaine mémoire populaire. Fruit de quatre années d’expérimentation artistique dans le cadre du projet « Habiter », cette exposition s’est construite à partir d’une action spécifique, « l’Ex-Peau », série d’expositions interactives au sein des appartements, des cages d’escaliers et des halls d’immeubles, immeubles réhabilités ou détruits.

