Permis nature

Le Mas Blanc

Permis nature Bfm Aurence, 14 décembre 2022, Le Mas Blanc. Permis nature Mercredi 14 décembre, 15h00 Bfm Aurence

Sur inscription

Un atelier en partenariat avec le Centre nature de la Loutre. Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle, 87100 Limoges Corgnac Le Mas Blanc 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lne-asso.fr/ »}, {« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/permis-nature »}] Venez tester en famille vos connaissances sur la nature et peut-être gagner… votre permis nature !! Un atelier en partenariat avec le Centre nature de la Loutre. À partir de 5 ans. https://bfm.limoges.fr/evenement/permis-nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T15:00:00+01:00

2022-12-14T16:30:00+01:00 ©Tama66

