6Mic, le vendredi 18 février 2022 à 19:00

Si BFDM s’est révélé comme l’un des labels Français les plus excitants de ces trois dernières années, balayant le statu quo du monde house et techno avec humour et ironie, c’est indéniablement grâce à son hyperactif capitaine et frère supérieur Judaah. Menant sa barque comme nul autre, le patron de label anciennement basé à Lyon désormais relocalisé à Marseille a été l’un des éléments fédérateurs au sein de la nouvelle vague de talents qui a déferlé dans le Rhône, ses environs, et dans tout le pays, même au delà, rassemblant autour de lui un petit groupe de producteurs et DJs sur la même longueur d’onde, tous mus par un certain sens de la fraternité et un désir commun d’apporter leur pierre à l’édifice du renouveau de la scène underground. **LOW JACK** Celui qui occupait les franges les plus radicales du postpunk dans les années 1980 sous la désignation de « musique industrielle » refait aujourd’hui surface dans la sphère techno et bien au-delà. Sollicité par les labels les plus en vue du moment (In Paradisum, L.I.E.S., TTT, Delsin…) le français Low Jack – Philippe Hallais de son vrai nom – s’est emparé de ce riche patrimoine, non pour faire machine arrière et tomber dans un mimétisme convenu, mais pour se réapproprier certains de ses paradigmes esthétiques et les porter à leur paroxysme: il s’agit toujours de prolonger l’expérience de la transe en usant de sonorités dures, rêches et lancinantes. **JUDAAH** Poursuivant sa recherche incessante de nouveaux sons et autres perles inclassables, le redoutable Judaah a étendu ses activités à de nouveaux territoires : en tant que booker pour l’agence artistique Bi:Pole, chef de la programmation du – malheureusement feu club flottant Razzle, et comme résident sur la web radio londonienne NTS. THE PILOTWINGS Les Pilotwings sont de retour sur BFDM avec un album, et comme le bon vin, semblent toucher du doigt la maturité avec ce douze titres haut en couleurs.Veritable Fers de lance du label , ils traversent les frontières aussi bien géographiques que musicales avec leur son navigant entre la Trance, la House, la Balearic et le Disco . — Tarifs : 15€ / 12€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/31Yeo5Z](https://bit.ly/31Yeo5Z) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

15 / 12€ en pré-vente – 17 / 14€ sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T19:00:00 2022-02-18T03:00:00