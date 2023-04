Roland Magdane – Ma Femme et moi ZINGA ZANGA, 21 janvier 2024, BEZIERS.

Roland Magdane – Ma Femme et moi ZINGA ZANGA. Un spectacle à la date du 2024-01-21 à 16:00 (2023-04-14 au ). Tarif : 35.0 à 45.0 euros.

MATEX PRODUCTIONS (L-R-22-013518) avec ANIM’15 présente : ce spectacle. Lorsque Roland Magdane vous raconte sa vie privée et son intimité …c’est du délire ! C’est pourquoi les rires fusent de toute part dans la salle ! Lorsque Roland Magdane nous parle de la première nuit torride avec celle qui va devenir sa femme, on a peur pour lui … et sa détresse nous fait rire ! Des week-ends où tout part en brioche …nous en avons tous vécus … Mais Lorsque Roland Magdane nous parle de son week-end de rêve en Bretagne qui se termine en cauchemar … on a peur pour lui tout au long du week-end … et c’est sa détresse qui nous faire rire ! Des anniversaires de mariage, nous en avons tous vécus mais pourquoi aller à Rome pour fêter ça avec le Pape ? Quelle idée !! Alors qu’un week-end en amoureux aurait été bien suffisant ! Lorsque les petits-enfants de Roland Magdane lui posent des questions … Roland décide de leur répondre avec franchise .. Mais lorsqu’on voit la détresse de ce papy en perdition face aux questions d’une nouvelle génération … on rit aux éclats. Des excès de vitesse… on en a tous fait …des contrôles de gendarmerie on en a tous vécus. Mais un contrôle de police comme celui que Roland Magdane va vivre, même dans le pire cauchemar on ne peut pas l’imaginer ! Surtout lorsque c’est votre propre femme qui vous dénonce à la gendarmerie ! Dans « MA FEMME ET MOI », assis tranquillement dans votre fauteuil, c’est une heure trente de rire que vous allez vivre en découvrant la vie intime de Roland Magdane. Et vous comprendrez enfin pourquoi Roland MAGDANE est FOU ! Réservations PMR : 03 83 19 15 15 Roland Magdane Roland Magdane

Votre billet est ici

ZINGA ZANGA BEZIERS TRAVERSE DE COLOMBIERS Hérault

35.0

EUR35.0.

Votre billet est ici