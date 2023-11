Youn Sun Nah En Duo Avec Benjamin Moussay SCENE DE BAYSSAN-THEATRE M.GALABRU, 15 novembre 2023, BEZIERS.

Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:30. Tarif : 30.2 euros.

EPA HERAULT CULTURE (L-R-21-906/L-R-21-907/L-R-21-905/ L-D-21-908/L-R-21-909) présente ce concert Ça Jazz in Bayssan ! La fabuleuse chanteuse coréenne made in France Youn Sun Nah présente à Bayssan un spectacle inédit en duo piano-voix ! Après la furia des festivals d’été, Youn vient nous offrir en tout intimité un répertoire complètement nouveau, un recueil de chansons qui ont marqué sa vie et qu’elle réinterprète avec la virtuosité et la musicalité que l’on a découverte depuis déjà une vingtaine d’années ! Pour ce concert, elle sera en duo avec l’un des plus grands pianistes leaders de l’Hexagone, accompagnateur d’Airelle Besson, Louis Sclavis… et qui a déjà joué avec Youn Sun Nah, notamment sur l’album « So I am » : Benjamin Moussay Distribution : Youn Sun Nah : voix Benjamin Moussay : piano Teaser : https://youtu.be/rdxR3mH1NLM Première partie : Rachel Ratsizafy Septet Partenariat « Culture Jazz » Apéro Jazz – Restaurant du Théâtre – 18H30 – durée : 1h15 Après ses deux premiers opus aux influences malgaches (Natural born stranger) puis Jazz (Out of this world), Rachel Ratsizafy présente Here comes the time son 3ème album faisant, cette fois-ci, la part belle à sa musique de cœur/chœur : le Gospel. Distribution : Rachel Rasizaky (chant lead) Rémi Ploton (piano)/Joan Eche Puig (basse)/Thomas Doméné (batterie)/Stéphanie Akoa Mva (choeur+tambourin) /Florence Crouzet (chœur)/Irina Padra(choeur)N° de téléphone accès PMR : 04.67.28.37.32 Sun-Young Nam Sun-Young Nam

SCENE DE BAYSSAN-THEATRE M.GALABRU BEZIERS Route de Vendres Hérault

