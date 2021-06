Agde Agde BÉZIERS RYTHM’N BLUES BAND « BRBB » Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

BÉZIERS RYTHM’N BLUES BAND « BRBB » Agde, 12 août 2021-12 août 2021, Agde. BÉZIERS RYTHM’N BLUES BAND « BRBB » 2021-08-12 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-12

Agde Hérault Soirée concert blues avec le groupe: Béziers Rythm’n Blues Band « BRBB ». Soirée concert blues avec le groupe: Béziers Rythm’n Blues Band « BRBB ». animation@ville-agde.fr +33 4 99 41 24 10 https://www.ville-agde.fr/ Soirée concert blues avec le groupe: Béziers Rythm’n Blues Band « BRBB ». Soirée concert blues avec le groupe: Béziers Rythm’n Blues Band « BRBB ».

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville 43.27595#3.48476