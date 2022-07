BÉZIERS ROMAINE – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES, 13 juillet 2022, .

BÉZIERS ROMAINE – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES



2022-07-13 – 2022-07-13

Au programme de ce mercredi, Giulia Ciucci et Julie Lescure du service archéologique municipal de la ville de Béziers vous invitent à la découverte du patrimoine culturel et religieux de Béziers.

La conférence sera suivie par une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes.

Participation libre.

Au programme de ce mercredi, Giulia Ciucci et Julie Lescure du service archéologique municipal de la ville de Béziers vous invitent à la découverte du patrimoine culturel et religieux de Béziers.

La conférence sera suivie par une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes.

Participation libre.

Au programme de ce mercredi, Giulia Ciucci et Julie Lescure du service archéologique municipal de la ville de Béziers vous invitent à la découverte du patrimoine culturel et religieux de Béziers.

La conférence sera suivie par une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes.

Participation libre.

Musées de Béziers

dernière mise à jour : 2022-07-08 par