BÉZIERS-PARIS : ET VOGUE LE VIN Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

BÉZIERS-PARIS : ET VOGUE LE VIN Béziers, 16 avril 2022, Béziers. BÉZIERS-PARIS : ET VOGUE LE VIN Béziers

2022-04-16 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-16 23:00:00 23:00:00

Béziers Hérault Assistez au départ de la Péniche Séraphine. Sa mission : faire découvrir les vins des côteaux de Béziers au public parisien. Pour cela elle partira du Quai Port Neuf, remontera le Canal du Rhône pour arriver à destination à Paris. Séraphine embarquera avec plusieurs des domaines du biterrois parmi lesquels :

– Le Domaine Augé

– Les vignerons de Sérignan

– Domaine de la Barthe

– Alma Cersius,

– Les Terres d’Armelle,

– Domaine Emile et Rose,

– Domaine de Pierre Belle,

Si vous avez un petit creux, des Food Truck vous proposerons un large choix de menus dans une ambiance musicale festive.

Profitez de cet évènement pour les découvrir ou redécouvrir et leur souhaiter bon voyage vers la capitale. Assistez au départ de la Péniche Séraphine. Sa mission : faire découvrir les vins des côteaux de Béziers au public parisien. Pour cela elle partira du Quai Port Neuf, remontera le Canal du Rhône pour arriver à destination à Paris.

Des Food Truck serons disponibles.

Profitez de cet évènement pour les découvrir ou redécouvrir et leur souhaiter bon voyage vers la capitale. Assistez au départ de la Péniche Séraphine. Sa mission : faire découvrir les vins des côteaux de Béziers au public parisien. Pour cela elle partira du Quai Port Neuf, remontera le Canal du Rhône pour arriver à destination à Paris. Séraphine embarquera avec plusieurs des domaines du biterrois parmi lesquels :

– Le Domaine Augé

– Les vignerons de Sérignan

– Domaine de la Barthe

– Alma Cersius,

– Les Terres d’Armelle,

– Domaine Emile et Rose,

– Domaine de Pierre Belle,

Si vous avez un petit creux, des Food Truck vous proposerons un large choix de menus dans une ambiance musicale festive.

Profitez de cet évènement pour les découvrir ou redécouvrir et leur souhaiter bon voyage vers la capitale. Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

BÉZIERS-PARIS : ET VOGUE LE VIN Béziers 2022-04-16 was last modified: by BÉZIERS-PARIS : ET VOGUE LE VIN Béziers Béziers 16 avril 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault