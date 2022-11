Soirée BLACK FRIDAY Ma jolie boutique Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

Soirée BLACK FRIDAY Ma jolie boutique, 25 novembre 2022 17:00, Béziers. Vendredi 25 novembre, 17h00 Sur place Entrée libre 0682439082

Soirée BLACK FRIDAY avec -50% de réduction sur une large majorité d’articles de prêt à porter, sacs avec un apéritif dînatoire OFFERT. Stationnement GRATUIT et TRÈS FACILE D’ACCÈS. ?️SOIRÉE BLACK FRIDAY

Autour d’un apéritif dînatoire OFFERT ??,

Ma Jolie Boutique?vous invite le vendredi 25 novembre de 17h à 21h afin de profitez de ‼️-50% ‼️ sur une large sélection d’articles de prêt à porter, sacs et accessoires.

?Vous découvrirez également les dernières nouveautés (non remisées).

?Adresse du showroom privé:

~ 1 impasse Rene Ballester à Béziers.

Derrière la brocante du taureau, pas loin de l’hôpital.

?Au plaisir de vous recevoir.

Stéphanie ? Ma jolie boutique 1 impasse Rene Ballester 34500 Béziers Hérault vendredi 25 novembre – 17h00 à 21h00

Détails Heure : 17:00 - 21:00
Ma jolie boutique
1 impasse Rene Ballester
Béziers
Age minimum 15
Age maximum 99

Béziers Hérault