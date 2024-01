MESSMER « 13HZ » HYPNOSE Béziers, mardi 16 avril 2024.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 20:00:00

fin : 2024-04-16

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître Mondial de l’Hypnose revient avec un tout nouveau spectacle. Messmer, le fascinateur de renommée internationale, utilise ses compétences en hypnose pour émerveiller et divertir les spectateurs lors de ses performances uniques en live. Il vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l’illusion s’efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus.

Osez découvrir l’expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent.

Béziers 34500 Hérault Occitanie



