RENCONTRE DÉDICACE NATALIA TENA OU TONKS DANS HARRY POTTER 1 Rue du Chapeau Rouge, 29 juillet 2023, Béziers.

L’actrice Natalia Tena a incarné les personnages de Nymphadora Tonks dans la saga Harry Potter, Xi’an dans The Mandalorians ou encore Osha dans Game Of Thrones. Elle sera présente pour assurer une séance de dédicaces et de photos avec un fond personnalisé proposé exclusivement pour l’événement (plages horaires spécifiques sur le site internet). Payant – Billetterie en ligne..

2023-07-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-29 18:00:00. EUR.

1 Rue du Chapeau Rouge

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The actress Natalia Tena has played the characters of Nymphadora Tonks in the Harry Potter saga, Xi’an in The Mandalorians or Osha in Game Of Thrones. She will be present to ensure a signing session and photos with a personalized background proposed exclusively for the event (specific time slots on the website). Paying – Online ticketing.

La actriz Natalia Tena ha interpretado los personajes de Nymphadora Tonks en la saga Harry Potter, Xi’an en Los Mandalorianos u Osha en Juego de Tronos. Estará presente para una sesión de firmas y una sesión de fotos con un fondo personalizado ofrecido en exclusiva para el evento (franjas horarias específicas en la página web). Pago – Venta de entradas en línea.

Die Schauspielerin Natalia Tena verkörperte die Figuren Nymphadora Tonks in der Harry-Potter-Saga, Xi’an in The Mandalorians oder Osha in Game Of Thrones. Sie wird anwesend sein, um eine Autogrammstunde zu geben und Fotos mit einem personalisierten Hintergrund zu machen, der exklusiv für die Veranstaltung angeboten wird (spezifische Zeitfenster auf der Website). Kostenpflichtig – Online-Ticketing.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE