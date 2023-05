LES CONCERTS AU JARDIN DE L’HÔTEL FAYET – ADVITAM 9 Rue du Capus, 29 juin 2023, Béziers.

David Guichard, Cyril Satche, Yann Forner, Boris Segarra et Daniel Rouvrais vous présentent leur deuxième album et vous proposent des textes doux et acérés, acides et tendres, qui nous parlent et nous remuent parfois, le tout accompagné d’une musique rock. Inscription obligatoire par téléphone..

2023-06-29 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-29 . .

9 Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie



David Guichard, Cyril Satche, Yann Forner, Boris Segarra and Daniel Rouvrais present their second album and offer you soft and sharp, acid and tender texts, which speak to us and sometimes move us, all accompanied by rock music. Registration required by phone.

David Guichard, Cyril Satche, Yann Forner, Boris Segarra y Daniel Rouvrais presentan su segundo álbum y le ofrecen textos suaves y agudos, ácidos y tiernos, que nos hablan y a veces nos conmueven, todo ello acompañado de música rock. Inscripción previa por teléfono.

David Guichard, Cyril Satche, Yann Forner, Boris Segarra und Daniel Rouvrais stellen ihr zweites Album vor und präsentieren Ihnen sanfte und scharfe, saure und zärtliche Texte, die uns ansprechen und manchmal aufrütteln, begleitet von Rockmusik. Anmeldung per Telefon erforderlich.

