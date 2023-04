CIE POCKEMON CREW – NINETEEN Route de Vendres, 17 juin 2023, Béziers.

A partir de 7 ans

Durée : 1h10 + freestyle

Ouverture du Domaine : 19h30

Foodtrucks, ateliers et initiations breaking pour petits et grands – exposition, découvertes et ateliers street art..

Première partie : 20h30 > Show battle, performances sur parvis des théâtres

Spectacle « Nineteen » : 22H.

2023-06-17 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



From 7 years old

Duration: 1h10 + freestyle

Opening of the Domain: 7:30 pm

Foodtrucks, workshops and breaking initiations for young and old ? exhibition, discoveries and street art workshops.

First part : 8:30 pm > Show battle, performances on the square of the theaters

Show » Nineteen » : 22H

A partir de 7 años

Duración: 1h10 + freestyle

Apertura del Dominio: 19h30

Foodtrucks, talleres e iniciaciones rompedoras para grandes y pequeños… exposición, descubrimientos y talleres de arte callejero.

Primera parte: 20h30 > Batalla de espectáculos, actuaciones en la plaza de los teatros

Espectáculo » Nineteen » : 22H

Ab 7 Jahren

Dauer: 1h10 + Freestyle

Eröffnung der Domaine: 19.30 Uhr

Foodtrucks, Workshops und Breaking-Einführungen für Groß und Klein ? Ausstellung, Entdeckungen und Streetart-Workshops ?

Erster Teil: 20.30 Uhr > Show battle, Performances auf dem Vorplatz der Theater

Show « Nineteen »: 22H

