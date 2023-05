JEUX & JEUX VIDÉO – À VOS TABLIERS ! 1 Place du 14 Juillet, 17 juin 2023, Béziers.

Profitez d’une après-midi de jeu sur le thème de la cuisine! Dès 8 ans. Inscription sur place..

2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Enjoy an afternoon of play on the theme of cooking! From 8 years old. Registration on site.

¡Disfruta de una tarde de juegos sobre el tema de la cocina! A partir de 8 años. Inscripción in situ.

Genießen Sie einen Spielenachmittag rund um das Thema Kochen! Ab 8 Jahren. Anmeldung vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE