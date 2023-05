TOUT AUTOUR DE LA VOIX CHANTÉE! Rue du puits de la courte, 17 juin 2023, Béziers.

Qu’elle soit lyrique ou actuelle, individuelle ou collective, la voix nous transporte par les émotions qu’elle nous communique. En présentant tour à tour différents styles, époques et genres, les élèves de la filière voix vous feront voyager dans cet univers si singulier et pluriel à la fois. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-06-17 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Rue du puits de la courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Whether lyrical or contemporary, individual or collective, the voice transports us by the emotions it communicates. By presenting different styles, eras and genres, the voice students will take you on a journey through this singular and plural universe. Free admission, subject to availability.

Lírica o contemporánea, individual o colectiva, la voz nos transporta por las emociones que comunica. A través de diferentes estilos, épocas y géneros, los estudiantes de canto le harán viajar por este universo singular y plural. Entrada gratuita sujeta a disponibilidad.

Ob lyrisch oder aktuell, individuell oder kollektiv, die Stimme trägt uns durch die Emotionen, die sie uns vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler des Studiengangs Gesang stellen nacheinander verschiedene Stile, Epochen und Genres vor und nehmen Sie mit auf eine Reise in diese so einzigartige und zugleich pluralistische Welt. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

