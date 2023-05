CINÉMAM DOC – DANS UNE PHOTO DE PIERRE ET GILLES 1 Place du 14 Juillet, 11 juin 2023, Béziers.

Depuis quarante ans, Pierre et Gilles, artistes et plasticiens, créent à quatre mains des portraits uniques de célébrités ou d’anonymes. Ils nous livrent les secrets de fabrication de la mise en scène particulière qu’ils ont imaginée pour le chanteur Eddy de Pretto. Ados/adultes. Entrée libre..

2023-06-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-11 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



For forty years, Pierre and Gilles, artists and visual artists, have been creating unique portraits of celebrities or anonymous people. They share with us the secrets of the particular staging they imagined for the singer Eddy de Pretto. Teens/adults. Free admission.

Desde hace cuarenta años, Pierre y Gilles, artistas plásticos y visuales, crean retratos únicos de celebridades o personas anónimas. Comparten con nosotros los secretos de la especial puesta en escena que imaginaron para el cantante Eddy de Pretto. Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Seit vierzig Jahren schaffen die Künstler und Plastiker Pierre und Gilles vierhändig einzigartige Porträts von Berühmtheiten oder Anonymen. Sie verraten uns die Geheimnisse der Herstellung der besonderen Inszenierung, die sie sich für den Sänger Eddy de Pretto ausgedacht haben. Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-05-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE