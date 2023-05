LA FÊTE DE L’OLIVE Rue Paul Riquet, 11 juin 2023, Béziers.

Venez à la rencontre d’oléiculteurs locaux qui vous feront découvrir leurs produits. Entrée libre..

2023-06-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Rue Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Come and meet local olive growers who will make you discover their products. Free entrance.

Venga a conocer a los olivicultores locales, que le presentarán sus productos. Entrada gratuita.

Treffen Sie lokale Olivenbauern, die Ihnen ihre Produkte vorstellen. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE