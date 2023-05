RENCONTRE – ITINÉRAIRES CROISÉS SUR LA PHOTOGRAPHIE 1 Place du 14 Juillet, 9 juin 2023, Béziers.

Les photographes de l’exposition, Frédéric Scheiber et Sarah Desteuque, vous présenteront leur processus créatif lors de cette rencontre. Ados/adultes. Entrée libre..

2023-06-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-09 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The photographers of the exhibition, Frédéric Scheiber and Sarah Desteuque, will present their creative process during this meeting. Teens/adults. Free admission.

Los fotógrafos de la exposición, Frédéric Scheiber y Sarah Desteuque, presentarán su proceso creativo durante este encuentro. Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Die Fotografen der Ausstellung, Frédéric Scheiber und Sarah Desteuque, werden Ihnen bei diesem Treffen ihren kreativen Prozess vorstellen. Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt.

