CONCERT AU JARDIN 9 Rue du Capus, 8 juin 2023, Béziers.

Dans l’écrin du jardin de l’hôtel Fayet, les élèves du Conservatoire Béziers Méditerranée vous invitent pour une pause musicale. Une agréable façon de commencer la soirée. Entrée libre sur réservation..

2023-06-08 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-08 . .

9 Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In the garden of the Hotel Fayet, the students of the Conservatoire Béziers Méditerranée invite you for a musical break. A pleasant way to start the evening. Free entrance upon reservation.

En el jardín del Hôtel Fayet, los alumnos del Conservatoire Béziers Méditerranée le invitan a una pausa musical. Una forma agradable de empezar la tarde. Entrada gratuita previa reserva.

Im Garten des Hotels Fayet laden Sie die Schüler des Konservatoriums Béziers Méditerranée zu einer musikalischen Pause ein. Eine angenehme Art, den Abend zu beginnen. Freier Eintritt mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-05-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE