LES FLONS FLONS DU BAL 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin, 7 juin 2023, Béziers.

La MJC et l’atelier Baléti vous invite à un bal populaire pour danser ensemble sur des airs enjoués!

Entrée libre – Réservation par téléphone..

2023-06-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-07 . .

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The MJC and the Baléti workshop invite you to a popular ball to dance together on cheerful tunes!

Free entrance – Reservation by phone.

El MJC y el taller Baléti le invitan a un baile popular para bailar juntos al son de alegres melodías

Entrada gratuita – Reserva por teléfono.

Das MJC und das Atelier Baléti laden Sie zu einem Volksball ein, um gemeinsam zu fröhlichen Melodien zu tanzen!

Eintritt frei – Reservierung per Telefon.

Mise à jour le 2023-05-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE