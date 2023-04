VISITE GUIDEE MAISON NATALE DE JEAN MOULIN 6 Rue d’Alsace, 3 juin 2023, Béziers.

Restitué « comme à l’époque », l’appartement de la famille Moulin ouvre ses portes au public ! Une visite riche en émotions, à la rencontre de la jeunesse de Jean Moulin dans le Béziers du début du XXe siècle. Cette visite est aussi l’occasion de pousser les portes de la Bibliothèque de son secrétaire Daniel Cordier, conservée à la Médiathèque André Malraux.

Pas de de billetterie sur place..

2023-06-03 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-03 16:30:00. EUR.

6 Rue d’Alsace

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Restored « as it was in the past », the apartment of the Moulin family opens its doors to the public! A visit rich in emotions, to meet the youth of Jean Moulin in Béziers at the beginning of the 20th century. This visit is also the occasion to push the doors of the Library of his secretary Daniel Cordier, preserved in the André Malraux Media Library.

No ticketing on site.

El piso de la familia Moulin ha sido restaurado a su estado original y ¡ahora está abierto al público! Una visita rica en emociones, para conocer la juventud de Jean Moulin en Béziers a principios del siglo XX. Esta visita es también la ocasión de abrir de par en par las puertas de la biblioteca de su secretario Daniel Cordier, conservada en la Mediateca André Malraux.

No hay taquilla in situ.

Die Wohnung der Familie Moulin wurde « wie damals » wiederhergestellt und öffnet ihre Türen für die Öffentlichkeit! Ein Besuch voller Emotionen, bei dem Sie Jean Moulins Jugend im Béziers des frühen 20. Jahrhunderts kennenlernen. Dieser Besuch bietet auch die Gelegenheit, die Türen der Bibliothek seines Sekretärs Daniel Cordier aufzustoßen, die in der Mediathek André Malraux aufbewahrt wird.

Kein K

