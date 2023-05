VISITE GUIDÉE – AU CRÉPUSCULE, PAROLES DE FEMMES – ARCHIVES MUNICIPALES Cour Marengo – Caserne Saint Jacques Rampe du 96ème Régiment d’Infanterie, 2 juin 2023, Béziers.

À l’heure où le soleil décline et où les derniers mots du jour sont griffonnés à la hâte, les Archives Municipales vous invitent à découvrir l’intimité de leur collection d’écrit de femme, des siècles après le point final de leur écriture. Aux personnalités plurielles, découvrez des contes féminins, comme une balade poétique à travers le temps. Tout public – Inscription obligatoire par téléphone..

2023-06-02 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-02 . .

Cour Marengo – Caserne Saint Jacques

Rampe du 96ème Régiment d’Infanterie

Béziers 34500 Hérault Occitanie



As the sun declines and the last words of the day are hastily scribbled, the Municipal Archives invite you to discover the intimacy of their collection of women’s writings, centuries after the end point of their writing. With multiple personalities, discover women’s tales, like a poetic stroll through time. All public – Registration required by phone.

Mientras el sol declina y las últimas palabras del día se garabatean apresuradamente, los Archivos Municipales le invitan a descubrir la intimidad de su colección de escritos femeninos, siglos después del punto final de su escritura. Con sus múltiples personalidades, descubra los cuentos de mujeres, como un paseo poético a través del tiempo. Todo público – Inscripción previa por teléfono.

Wenn die Sonne untergeht und die letzten Worte des Tages hastig hingekritzelt werden, lädt Sie das Stadtarchiv ein, die Intimität seiner Sammlung von Frauenschriften zu entdecken, Jahrhunderte nach dem Endpunkt ihres Schreibens. Mit pluralistischen Persönlichkeiten, entdecken Sie weibliche Erzählungen, wie ein poetischer Spaziergang durch die Zeit. Für alle Altersgruppen – Anmeldung per Telefon er

Mise à jour le 2023-05-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE