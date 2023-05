LES CONCERTS AU JARDIN DE L’HÔTEL FAYET – DOUNIA ARSSI TRIO 9 Rue du Capus, 1 juin 2023, Béziers.

Ce trio, complice depuis 10 ans, vous invite à voyager au delà des frontières, dans leur univers principalement issu de leurs origines multiples. Avec un répertoire de reprises internationales (poprock/soul/rythm&blues) et un répertoire reprenant les plus grands standards de jazz et de chansons françaises, le trio vous offre ainsi un mélange riche et varié. Inscription obligatoire par téléphone..

2023-06-01 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-01 . .

9 Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie



This trio, accomplice since 10 years, invites you to travel beyond the borders, in their universe mainly resulting from their multiple origins. With a repertoire of international covers (poprock/soul/rhythm&blues) and a repertoire of the greatest jazz standards and French songs, the trio offers you a rich and varied mix. Registration required by phone.

Este trío, que trabaja junto desde hace 10 años, le invita a viajar más allá de las fronteras de su universo, fruto principalmente de sus múltiples orígenes. Con un repertorio de versiones internacionales (poprock/soul/rhythm&blues) y un repertorio de los grandes estándares del jazz y de la canción francesa, el trío le ofrece una mezcla rica y variada. Inscripción previa por teléfono.

Dieses Trio, das seit 10 Jahren zusammenarbeitet, lädt Sie ein, über die Grenzen hinaus in ihr Universum zu reisen, das hauptsächlich aus ihrer vielfältigen Herkunft stammt. Mit einem Repertoire aus internationalen Coverversionen (Poprock/Soul/Rythm&Blues) und einem Repertoire, das die größten Jazz-Standards und französischen Chansons aufgreift, bietet Ihnen das Trio somit eine reichhaltige und ab

