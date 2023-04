JEUX – TRIATHLON 1 Place du 14 Juillet, 31 mai 2023, Béziers.

Réflexion, imagination et culture générale: participez à une compétition de jeux de société en solitaire en 3 étapes. Avec un jeu culturel ou stratégique, la finale se fera en face à face. Êtes-vous prêt à relever le défi? Ados/adultes. Inscription sur place..

2023-05-31 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-31 17:00:00. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Reflection, imagination and general knowledge: take part in a competition of board games in solitary in 3 stages. With a cultural or strategic game, the final will be face to face. Are you ready for the challenge? Teens/adults. Registration on site.

Pensamiento, imaginación y conocimientos generales: participe en una competición de juegos de mesa en solitario en 3 etapas. Con un juego cultural o estratégico, la final será cara a cara. ¿Estás preparado para el desafío? Adolescentes/adultos. Inscripción in situ.

Denken, Vorstellungskraft und Allgemeinwissen: Nehmen Sie an einem Solitärwettbewerb in drei Etappen teil. Mit einem kulturellen oder strategischen Spiel wird das Finale von Angesicht zu Angesicht ausgetragen. Bist du bereit, die Herausforderung anzunehmen? Jugendliche/Erwachsene. Anmeldung vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE