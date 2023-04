2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – PROJECTION – AU-REVOIR LES ENFANTS 3 carrefour de l’Hours, 28 mai 2023, Béziers.

Projection du film de Louis Malle de 1987 avec Raphaël Fetjö , Gaspard Manesse et Francine Racette. Pensionnaire dans un collège catholique en 1944, Julien découvre Jean, un nouveau venu fier et secret. Ils se prennent peu à peu en amitié mais ce lien ne pourra jamais s’épanouir à cause de la Gestapo venue arrêter le Père Jean. Ados/adultes. Payant..

2023-05-28 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-28 . EUR.

3 carrefour de l’Hours

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Screening of Louis Malle’s 1987 film with Raphaël Fetjö , Gaspard Manesse and Francine Racette. A boarder in a Catholic school in 1944, Julien discovers Jean, a proud and secret newcomer. They gradually become friends, but this bond will never blossom because of the Gestapo who come to arrest Father Jean. Teens/adults. Paying audience.

Proyección de la película de Louis Malle de 1987 con Raphaël Fetjö , Gaspard Manesse y Francine Racette. Internado en un colegio católico en 1944, Julien descubre a Jean, un recién llegado orgulloso y secreto. Poco a poco se hacen amigos, pero este vínculo no llegará a florecer por culpa de la Gestapo, que viene a detener al padre Jean. Adolescentes/adultos. A cargo.

Vorführung des Films von Louis Malle aus dem Jahr 1987 mit Raphaël Fetjö , Gaspard Manesse und Francine Racette. Julien, der 1944 in einem katholischen Gymnasium lebt, entdeckt Jean, einen stolzen und geheimnisvollen Neuankömmling. Die beiden freunden sich langsam an, aber diese Verbindung kann sich nie entfalten, da die Gestapo kommt, um Pater Jean zu verhaften. Jugendliche/Erwachsene. Kostenpfli

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE