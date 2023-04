PETITE CHIMÈRE – CIE LES VOYAGEURS IMMOBILES Route de Vendres, 28 mai 2023, Béziers.

Un petit va sortir de l’œuf. C’est un être chimérique, pas tout à fait fini, mais déjà bien curieux. Il part découvrir cet univers tissé. Il y rencontre d’étonnantes bestioles agiles et farceuses qui lui donnent envie de danser, de voler et de nager….

2023-05-28 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-28 . EUR.

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



A little one will come out of the egg. It is a chimeric being, not quite finished, but already quite curious. He leaves to discover this woven universe. There he meets amazing agile and playful creatures that make him want to dance, fly and swim…

Un pequeño está a punto de salir del huevo. Es un ser quimérico, aún no acabado, pero ya bastante curioso. Sale a descubrir este universo tejido. Allí se encuentra con criaturas asombrosas, ágiles y juguetonas que le dan ganas de bailar, volar y nadar…

Aus dem Ei schlüpft ein Junges. Es ist ein chimärisches Wesen, noch nicht ganz fertig, aber schon sehr neugierig. Es macht sich auf, das gewebte Universum zu entdecken. Dort begegnet er erstaunlichen, flinken und scherzhaften Tieren, die ihn zum Tanzen, Fliegen und Schwimmen verführen…

