LES AMOUREUSES DE GÉDÉON VIOLON – EN PARTENARIAT AVEC L’OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER Route de Vendres, 28 mai 2023, Béziers.

Gédéon Violon est timide, extrêmement timide. En effet, il parle dans une langue totalement inconnue. Personne ne peut le comprendre. Au travers d’une folle épopée dans des univers loufoques, les deux amis Léontine et Gédéon partent en quête d’amour, de fous rires et d’aventures.

2023-05-28 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-28 . EUR.

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Gédéon Violon is shy, extremely shy. Indeed, he speaks in a totally unknown language. Nobody can understand him. Through a crazy epic journey in zany universes, the two friends Léontine and Gédéon go in search of love, laughter and adventure

Gédéon Violon es tímido, extremadamente tímido. De hecho, habla en un idioma totalmente desconocido. Nadie puede entenderle. En un alocado viaje a través de mundos disparatados, los dos amigos Léontine y Gédéon van en busca del amor, la risa y la aventura

Gédéon Violon ist schüchtern, extrem schüchtern. Er spricht nämlich in einer völlig unbekannten Sprache. Niemand kann ihn verstehen. Die beiden Freunde Léontine und Gédéon begeben sich auf eine wilde Reise durch verrückte Welten und suchen nach Liebe, Lachen und Abenteuern

Mise à jour le 2023-04-05 par SCENE DE BAYSSAN