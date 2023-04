HÉRAULT SPORT Route de Vendres, 27 mai 2023, Béziers.

Hérault Sport initie les enfants à des activités d’équilibre et de dextérité

tout en s’amusant ! Parcours, jeux en bois, mur d’escalade gonflable et tirs

au pistolet laser !.

2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-28 17:00:00. .

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Hérault Sport introduces children to balance and dexterity activities

while having fun! Course, wooden games, inflatable climbing wall and laser gun shooting!

with a laser gun!

Hérault Sport inicia a los niños en las actividades de equilibrio y destreza

¡mientras se divierten! Recorrido, juegos de madera, rocódromo hinchable y tiro con pistola láser

¡con una pistola láser!

Hérault Sport führt die Kinder in Gleichgewichts- und Geschicklichkeitsübungen ein

und dabei viel Spaß haben! Parcours, Holzspiele, eine aufblasbare Kletterwand und Schießen

mit der Laserpistole!

Mise à jour le 2023-04-05 par SCENE DE BAYSSAN