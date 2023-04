2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – SPECTACLE – AUTOUR DE JEAN MOULIN Place du 14 juillet, 27 mai 2023, Béziers.

Entre Jean Moulin et des dessins évoquant les moments marquants de sa vie, un échange s’installe: son entrée en résistance, sa rencontre avec de Gaulle, la création du CNR, sa vie d’artiste…Agnès Lanchon et Phil Jarive abordent ces sujets sous un angle singulier, plus léger mais toujours dans le respect de la réalité des faits. Ados/adultes. Entrée libre..

2023-05-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Between Jean Moulin and drawings evoking the key moments of his life, an exchange takes place: his entry into the resistance, his meeting with de Gaulle, the creation of the CNR, his life as an artist… Agnès Lanchon and Phil Jarive approach these subjects from a singular, lighter angle, but always with respect for the reality of the facts Teenagers/adults. Free admission.

Entre Jean Moulin y los dibujos que evocan los momentos clave de su vida, se produce un intercambio: su entrada en la resistencia, su encuentro con De Gaulle, la creación del CNR, su vida de artista… Agnès Lanchon y Phil Jarive abordan estos temas desde un ángulo singular, más ligero, pero siempre respetando la realidad de los hechos Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Zwischen Jean Moulin und Zeichnungen, die markante Momente seines Lebens in Erinnerung rufen, entwickelt sich ein Austausch: sein Eintritt in den Widerstand, sein Treffen mit de Gaulle, die Gründung des CNR, sein Leben als Künstler… Agnès Lanchon und Phil Jarive behandeln diese Themen aus einem einzigartigen, leichteren Blickwinkel, aber immer mit Respekt vor der Realität der Fakten. Jugendliche

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE