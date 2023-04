2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – INAUGURATION DE L’ESPACE JEAN MOULIN Place du 14 juillet, 27 mai 2023, Béziers.

La Médiathèque André Malraux inaugure l’espace Jean Moulin dans lequel vous trouverez une exposition de dessins de l’artiste. Ados/adultes. Entrée libre..

2023-05-27 à 16:00:00

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The André Malraux Media Library inaugurates the Jean Moulin space in which you will find an exhibition of drawings by the artist. Teenagers/adults. Free entrance.

La Médiathèque André Malraux inaugura el espacio Jean Moulin donde encontrará una exposición de dibujos del artista. Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Die Mediathek André Malraux eröffnet den Raum Jean Moulin, in dem Sie eine Ausstellung mit Zeichnungen des Künstlers finden. Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt.

