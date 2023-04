2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – PROJECTION – LES JOURS HEUREUX Place du 14 juillet, 27 mai 2023, Béziers.

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les mouvements de résistance et tous les syndicats vont changer le visage de la France. Ensemble, ils rédigent le programme du Conseil National de la Résistance intitulé « Les jours heureux ». Entrée libre. Ados/adultes..

2023-05-27 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Between May 1943 and March 1944, on the still occupied French territory, sixteen men belonging to all political parties, all resistance movements and all trade unions were to change the face of France. Together, they drafted the program of the National Council of the Resistance entitled « Happy Days ». Free admission. Teenagers/adults.

Entre mayo de 1943 y marzo de 1944, en el territorio francés aún ocupado, dieciséis hombres pertenecientes a todos los partidos políticos, a todos los movimientos de resistencia y a todos los sindicatos cambiaron la faz de Francia. Juntos redactaron el programa del Consejo Nacional de la Resistencia titulado « Días felices ». Entrada gratuita. Adolescentes/adultos.

Zwischen Mai 1943 und März 1944 veränderten 16 Männer aus allen politischen Parteien, Widerstandsbewegungen und Gewerkschaften auf dem noch besetzten französischen Territorium das Gesicht Frankreichs. Gemeinsam verfassten sie das Programm des Conseil National de la Résistance mit dem Titel « Les jours heureux » (Die glücklichen Tage). Eintritt frei. Jugendliche/Erwachsene.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE