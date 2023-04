2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – CONCERT – EN CHANSONS Place du 14 juillet, 27 mai 2023, Béziers.

Sous la direction de Mathieu Bonin, les Chœurs du Conservatoire Béziers Méditerranée interpréteront des chants en lien avec la Résistance (Chant des Partisans, chant des marais,…) et des chansons françaises des années 1940-1950 comme « L’hymne à l’amour » ou « Mon amant de Saint-Jean ». Tout public. Payant..

2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Under the direction of Mathieu Bonin, the choirs of the Conservatoire Béziers Méditerranée will perform songs related to the Resistance (Chant des Partisans, chant des marais,…) and French songs from the 1940s-1950s such as « L’hymne à l’amour » or « Mon amant de Saint-Jean ». All public. Paying.

Bajo la dirección de Mathieu Bonin, los Ch?urs du Conservatoire Béziers Méditerranée interpretarán canciones relacionadas con la Resistencia (Chant des Partisans, chant des marais,…) y canciones francesas de los años 1940-1950 como « L’hymne à l’amour » o « Mon amant de Saint-Jean ». Para el público en general. Entrada gratuita.

Unter der Leitung von Mathieu Bonin werden die Ch?urs des Konservatoriums Béziers Méditerranée Lieder im Zusammenhang mit der Résistance (Chant des Partisans, Chant des marais,…) und französische Chansons aus den 1940er und 1950er Jahren wie « L’hymne à l’amour » oder « Mon amant de Saint-Jean » vortragen. Für jedes Publikum geeignet. Kostenpflichtig.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE