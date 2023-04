2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION – IRRESISTIBLES CROQUIS : OEUVRES CHOISIES DE JEAN MOULIN Rue du Capus, 27 mai 2023, Béziers.

Visite commentée de l’exposition temporaire consacrée aux croquis de Jean Moulin. Fin observateur de son temps, l’artiste dépeint ses contemporains avec mordant, nous donnant une collection prolifique de croquis d’une sensibilité incroyable et drôles que l’on aura plaisir à (re)découvrir. Inscription obligatoire par téléphone..

2023-05-27 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Guided tour of the temporary exhibition devoted to the sketches of Jean Moulin. A keen observer of his time, the artist portrayed his contemporaries with bite, giving us a prolific collection of incredibly sensitive and funny sketches that we will enjoy (re)discovering. Registration required by phone.

Visita guiada a la exposición temporal dedicada a los bocetos de Jean Moulin. Agudo observador de su época, el artista retrató a sus contemporáneos con mordacidad, regalándonos una prolífica colección de sketches increíblemente sensibles y divertidos que disfrutaremos (re)descubriendo. Es necesario inscribirse por teléfono.

Kommentierte Führung durch die Sonderausstellung, die den Skizzen von Jean Moulin gewidmet ist. Als scharfer Beobachter seiner Zeit schildert der Künstler seine Zeitgenossen mit Biss und beschert uns eine produktive Sammlung unglaublich sensibler und witziger Skizzen, die wir gerne (wieder) entdecken werden. Anmeldung per Telefon erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE