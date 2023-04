2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – RENCONTRE ET DÉDICACE DE THOMAS RABINO 3 carrefour de l’Hours, 27 mai 2023, Béziers.

Thomas Rabino est historien, spécialisé dans l’étude de la Résistance et de la civilisation américaine. Il est aussi journaliste au magazine Marianne et a contribué au collectif « Dictionnaire historique de la Résistance ». Il sera à Béziers pour dédicacer deux ouvrages « Jean Moulin » de 2013 et « Laure Moulin » de 2021. Ados/adultes. Entrée libre..

2023-05-27 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-27 13:00:00. .

3 carrefour de l’Hours

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Thomas Rabino is a historian specializing in the study of the Resistance and American civilization. He is also a journalist for the magazine Marianne and has contributed to the collective « Historical Dictionary of the Resistance ». He will be in Béziers to sign two books « Jean Moulin » from 2013 and « Laure Moulin » from 2021. Teenagers/adults. Free admission.

Thomas Rabino es historiador especializado en el estudio de la Resistencia y la civilización americana. También es periodista de la revista Marianne y ha colaborado en el colectivo « Dictionnaire historique de la Résistance ». Estará en Béziers para firmar dos libros « Jean Moulin » de 2013 y « Laure Moulin » de 2021. Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Thomas Rabino ist Historiker und hat sich auf das Studium der Résistance und der amerikanischen Zivilisation spezialisiert. Er ist außerdem Journalist bei der Zeitschrift Marianne und hat zum Kollektiv « Dictionnaire historique de la Résistance » (Historisches Wörterbuch der Résistance) beigetragen. Er wird in Béziers sein, um zwei Bücher zu signieren: « Jean Moulin » von 2013 und « Laure Moulin » von 2

