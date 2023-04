2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – JEUX DE SOCIÉTÉ – RÉSEAUX Place du 14 juillet, 27 mai 2023, Béziers.

En réaction à la défaite française et à l’Occupation, des poches de résistance s’organisent. Prenez la tête d’un réseau de résistants de la Seconde Guerre Mondiale, déstabilisez les troupes allemandes et hâtez la libération en mobilisant au mieux vos agents afin d’accomplir d’audacieuses missions. À partir de 8 ans. Entrée libre..

2023-05-27 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In reaction to the French defeat and the Occupation, pockets of resistance are being organized. Take the lead of a World War II resistance network, destabilize the German troops and hasten the liberation by mobilizing your agents to accomplish daring missions. From 8 years old. Free admission.

Como reacción a la derrota francesa y a la Ocupación, se organizan focos de resistencia. Toma las riendas de una red de resistencia de la Segunda Guerra Mundial, desestabiliza a las tropas alemanas y acelera la liberación movilizando a tus agentes para cumplir audaces misiones. A partir de 8 años. Entrada gratuita.

Als Reaktion auf die französische Niederlage und die Besatzung organisieren sich Widerstandskämpfer. Übernehmen Sie die Führung eines Widerstandsnetzwerks im Zweiten Weltkrieg, destabilisieren Sie die deutschen Truppen und beschleunigen Sie die Befreiung, indem Sie Ihre Agenten bestmöglich mobilisieren, um gewagte Missionen zu erfüllen. Ab 8 Jahren. Freier Eintritt.

