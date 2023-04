SPECTACLE – GUILLAUME MEURICE Traverse de Colombiers, 27 mai 2023, Béziers.

Après les deux quinquennats du président Macron, il est temps pour Guillaume Meurice de se présenter aux présidentielles de 2027! Pour aller plus haut, plus fort et plus vite, un seul candidat, Guillaume Meurice qui incarne a lui seul l’avenir de la France du futur! Réservation conseillée..

2023-05-27 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



After the two quinquennia of President Macron, it is time for Guillaume Meurice to run for president in 2027! To go higher, stronger and faster, only one candidate, Guillaume Meurice who embodies the future of France! Reservation recommended.

Tras los dos quinquenios del presidente Macron, ¡ha llegado el momento de que Guillaume Meurice se presente a las elecciones presidenciales de 2027! Para llegar más alto, más fuerte y más rápido, solo un candidato, Guillaume Meurice, ¡que encarna por sí solo el futuro de Francia! Reserva recomendada.

Nach den beiden fünfjährigen Amtszeiten von Präsident Macron ist es für Guillaume Meurice an der Zeit, bei den Präsidentschaftswahlen 2027 zu kandidieren! Um höher, stärker und schneller zu werden, gibt es nur einen Kandidaten: Guillaume Meurice, der die Zukunft des Frankreichs der Zukunft verkörpert! Reservierung empfohlen.

