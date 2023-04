ATELIERS CIRQUE Route de Vendres, 27 mai 2023, Béziers.

Explorez avec le centre des arts du cirque Balthazar, les différentes pratiques circassiennes :

ateliers de jonglage, acrobatie, clown. Un circassien se cache peut-être en vous ?.

2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-28 17:00:00. .

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Explore with the Balthazar circus arts center, the different circus practices:

juggling, acrobatics and clowning workshops. Maybe you’re a circus performer hiding inside you?

Explore con el centro de artes circenses Balthazar las diferentes prácticas circenses:

talleres de malabares, acrobacias y clown. Tal vez se esconda en ti un artista de circo?

Erkunden Sie mit dem Zentrum für Zirkuskünste Balthazar die verschiedenen Zirkuspraktiken:

workshops für Jonglage, Akrobatik und Clown. Vielleicht verbirgt sich ein Zirkusartist in Ihnen?

Mise à jour le 2023-04-05 par SCENE DE BAYSSAN