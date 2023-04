OBSTINÉ·E·S – CIE CONCORDANCE Route de Vendres, 27 mai 2023, Béziers.

Danse aérienne, théâtre et musique autour d’un miroir d’eau et d’un arbre suspendu. Une ode à la vitalité de la jeunesse et à l’espoir ! Rescapés de la montée des eaux, deux ados, une danseuse-voltigeuse et un musicien, s’obstinent à inventer un nouveau monde débordant de poésie et d’espérance..

2023-05-27 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Aerial dance, theater and music around a water mirror and a hanging tree. An ode to the vitality of youth and to hope! Rescued from the rising waters, two teenagers, a dancer and a musician, persist in inventing a new world full of poetry and hope.

Danza aérea, teatro y música en torno a un espejo de agua y un árbol colgante. Una oda a la vitalidad de la juventud y a la esperanza Rescatados de la crecida de las aguas, dos adolescentes, una bailarina y un músico, persisten en inventar un mundo nuevo lleno de poesía y esperanza.

Lufttanz, Theater und Musik rund um einen Wasserspiegel und einen hängenden Baum. Eine Ode an die Vitalität der Jugend und an die Hoffnung! Zwei Teenager, eine Tänzerin und ein Musiker, die dem steigenden Meeresspiegel entkommen sind, versuchen hartnäckig, eine neue Welt voller Poesie und Hoffnung zu erfinden.

