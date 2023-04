2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – PROJECTION – LE DERNIER MÉTRO 3 carrefour de l’Hours, 27 mai 2023, Béziers.

Projection du film de François Truffaut de 1980 avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve et Jean Poiret. Directeur du théâtre Montmartre en 1942, Lucas Steiner est obligé de fuir parce qu’il est juif et laisse derrière lui sa femme, Marion, une actrice de renom. Mais en réalités, Lucas se cache dans les caves du théâtre où Marion lui rend visite chaque soir. Ados/adultes. Payant..

2023-05-27 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

3 carrefour de l’Hours

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Screening of François Truffaut’s 1980 film with Gérard Depardieu, Catherine Deneuve and Jean Poiret. In 1942, Lucas Steiner, director of the Montmartre theater, is forced to flee because he is Jewish and leaves behind his wife, Marion, a renowned actress. But in reality, Lucas is hiding in the cellars of the theater where Marion visits him every night. Teens/adults. Paying audience.

Proyección de la película de François Truffaut de 1980 con Gérard Depardieu, Catherine Deneuve y Jean Poiret. En 1942, Lucas Steiner, director del teatro Montmartre, se ve obligado a huir por ser judío y deja atrás a su mujer, Marion, una actriz de renombre. Pero en realidad, Lucas se esconde en los sótanos del teatro, donde Marion le visita todas las noches. Adolescentes/adultos. Público de pago.

Vorführung des Films von François Truffaut aus dem Jahr 1980 mit Gérard Depardieu, Catherine Deneuve und Jean Poiret. Lucas Steiner, Direktor des Theaters Montmartre im Jahr 1942, muss fliehen, weil er Jude ist, und lässt seine Frau Marion, eine bekannte Schauspielerin, zurück. In Wirklichkeit versteckt sich Lucas jedoch in den Kellern des Theaters, wo Marion ihn jeden Abend besucht. Jugendliche/E

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE