ATELIERS COOPÈRE 34 – GRIMPE D’ARBRE & SALON DE LECTURE PERCHÉ – ASSOCIATION VOYAGE AU BOUT DE LA CÎME Route de Vendres, 27 mai 2023, Béziers.

Association Voyage au bout de la cîme

Avec le salon de lecture perché, c’est un arbre majestueux qui fait lire les enfants !

La grimpe d’arbres est une activité sportive d’éducation à la nature et qui,

spécialement pour le festival vous invite m une lecture aérienne..

2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-28 17:00:00. .

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



With the perched reading room, it is a majestic tree that makes the children read!

The tree climbing is a sport activity of education to the nature and which,

especially for the festival invites you to an aerial reading.

Asociación Voyage au bout de la cîme

Con la sala de lectura encaramada, ¡es un árbol majestuoso que hace leer a los niños!

La escalada de árboles es una actividad deportiva que educa a los niños en la naturaleza,

especialmente para el festival, les invita a una lectura aérea.

Verein Voyage au bout de la cîme (Reise ans Ende des Wipfels)

Mit dem Lesesalon auf dem Baum ist es ein majestätischer Baum, der die Kinder zum Lesen bringt!

Das Klettern auf Bäume ist eine sportliche Aktivität, die der Naturerziehung dient,

die Baumschule, die speziell für das Festival eingerichtet wurde, lädt Sie zu einer luftigen Lesung ein.

