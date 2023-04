LES PUCES SAVANTES – CIE LES PETITS MIRACLES Route de Vendres, 27 mai 2023, Béziers.

Sous le plus grand des petits chapiteaux du monde, Alfredo Panzani, ancien dompteur de fauves a troqué ses lions et ses éléphants contre une ménagerie de puces savantes avec laquelle il parcourt le monde. Approchez, Mesdames et Messieurs. Myopes et presbytes, s’abstenir !.

2023-05-27 à 15:45:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Under the largest of the small tents in the world, Alfredo Panzani, a former wild animal trainer, has traded his lions and elephants for a menagerie of learned fleas with which he travels the world. Come closer, ladies and gentlemen. Short-sighted and farsighted people, please refrain!

Bajo la carpa más pequeña del mundo, Alfredo Panzani, antiguo domador de animales salvajes, ha cambiado sus leones y elefantes por una colección de pulgas eruditas con las que viaja por todo el mundo. Acérquense, señoras y señores. Miopes e hipermétropes, ¡no se acerquen!

Unter dem größten der kleinen Zelte der Welt hat Alfredo Panzani, ein ehemaliger Raubtierdompteur, seine Löwen und Elefanten gegen eine Menagerie von gelehrten Flöhen eingetauscht, mit denen er die Welt bereist. Treten Sie näher, meine Damen und Herren. Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit bitte unterlassen!

